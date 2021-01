El presentador ha atacado a su compañera a la vez que ha sentenciado: «Quien te dice eso es que no ha comprendido de qué va esto».

Cruce de pullas, recados mordaces e ironías que van directas al corazón. Hace alrededor de dos semanas, Paz Padilla pronunció unas frases que no gustaron a Jorge Javier Vázquez, pero que no ha conseguido olvidar. Todo ello con motivo del polígrafo al que se iba a someter el presentador en ‘Sábado Deluxe’. «Todo lo que sube baja», le dijo con profunda sinceridad. Ahora ha sido el turno del de Badalona quien, por supuesto, no se ha mordido la lengua.

Con un tono mordaz atacaba a su compañera a la vez que sentenciaba: «Quien diga ‘torres mas altas han caído’ y ‘todo lo que sube baja’ es no comprender la esencia de esta profesión. No queda otra. Quien te dice eso es que no ha comprendido de qué va esto y no sabe nada de esta profesión», ha manifestado este viernes Jorge Javier en ‘Sálvame’ con cierta sorna. Una afirmación que despertaba la sonrisa pícara de algunos colaboradores y con la que arremetía directamente contra su compañera. Ha sacado de nuevo a relucir las sonadas palabras de Paz cuando en el programa se ha comentado la polémica entrevista de Isabel Gemio a María Teresa Campos en la que la veterana comunicadora se sintió totalmente atacada desde el principio.

El tenso rifirrafe

Por su parte, la gaditana fue tajante con Jorge Javier y le espetó poco antes de que concluyera 2020 que no conocía a nadie que hubiese estado eternamente arriba. «Eso lo dicen los antiguos: Todo lo que sube, baja. Torres más altas han caído», contestaba el presentador. Una afirmación que parece haber calado en la profundidad de su ego y que ahora ha aprovechado esta revancha para indicar que eso supone «no saber nada de esta profesión».

La actriz y presentadora, que esta vez no estaba en el plató de ‘Sálvame’, le dijo que eso era «tan verdad como que sale el sol. No conozco a nadie que haya estado arriba eternamente». No solo eso, también vaticinó que llegará el día en el que no le llamen y que entonces debería estar preparado para que dieran «la patada».

Es más, indicó que la vida era así y que las nuevas generaciones llegaban pisando con fuerza: «Si pensamos que siempre vamos a estar arriba y somos fantásticos…». Además, explicó que estaba hablando de una «filosofía de vida». Otra afirmación que no gustó a Jorge Javier: «Eso es filosofía de libros baratos y de autoayuda», añadió. Un tenso rifirrafe que dejó a algunos colaboradores perplejos y durante el cual Paz le quiso recordar que era «mortal». Mientras que él, fiel a su sentido del humor, entre bromas e ironía dijo: «Estoy nervioso. Todo lo que sube, baja». Para finalmente, concluir: «Yo te voy a decir otra cosa mucho más profunda, Paz, cuando tú vas yo vengo».