La reacción de Ana Rosa Quintana ante el resultado de las elecciones

Todas las miradas estaban puestas en Ana Rosa Quintana. La presentadora de El Programa de Ana Rosa había centrado toda su atención en las elecciones del 23 de julio. Tanto es así, que tuvo en su plató a algunos de los líderes políticos más destacados en plena campaña. Es por ello que el nombre de la periodista lleva horas siendo Trending Topic dentro de nuestras fronteras y ahora ella misma ha tenido oportunidad de hacer frente al resultado de las votaciones en pleno directo.

De la "victoria amarga" a la "dulce derrota"

Ha sido en torno a las 9:00 horas de la mañana del lunes cuando la comunicadora ha admitido que la movilización de los ciudadanos en las urnas ha sido un "éxito de Pedro Sánchez" en toda regla. Sin embargo, considera que el actual presidente del Gobierno es el "perdedor de las elecciones generales" ya que ha obtenido menos escaños que su principal rival, aunque se trata para ella de una "dulce derrota". Esto se debe a que, si lleva a cabo una serie de pactos, podría volver a ser el jefe del ejecutivo español.

Por otro lado, la maestra de ceremonias del programa de las mañanas de Telecinco ha indicado que Alberto Núñez Feijóo es el "ganador de las elecciones generales" ya que "ha conseguido recuperar un montón de votos" aunque se trate de una "amarga victoria". Y es que, aunque el político del Partido Popular haya conseguido el mayor número de escaños, mucho se aleja de la mayoría absoluta que se necesita para gobernar incluso con pactos con otros partidos.

Ana Rosa Quintana, con la mirada puesta en el futuro político de España

Sea como fuere, si algo ha querido dejar claro Ana Rosa Quintana es que el actual marco político en el país es cuanto menos complejo. De cara a las próximas semanas, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo intentarán barajar las distintas opciones de gobierno que tienen sobre la mesa para protagonizar una investidura que no deje a España en una situación de bloqueo absoluta. Una tarea que no será en absoluto sencilla y de la que la presentadora de la cadena de Fuencarral se ha hecho eco al iniciar la semana de una forma que tal vez no podía haber llegado a imaginar previamente.

La reacción de la periodista no resulta extraña ya que la mayoría de encuestas daban como flamante ganador al dirigente del Partido Popular, dejando en muy mal lugar al del PSOE. Sin embargo, en las urnas se ha reflejado un resultado totalmente distinto que abre un abanico de posibilidades de gobierno que están aún por verse.