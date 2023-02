Raquel Mosquera, cuarta concursante confirmada de 'Supervivientes'

Raquel Mosquera se ha convertido en la cuarta concursante confirmada de 'Supervivientes 2023'. Tal y como adelantó en exclusiva SEMANA, la peluquera volverá a tirarse del helicóptero para vivir la aventura en Cayos Cochinos. La viuda de Pedro Carrasco ha confirmado que se ha puesto en manos de un entrenador personal y promete dar lo mejor de sí misma.

Días después de que lo anunciara SEMANA en exclusiva, Raquel Mosquera ha confirmado su participación en 'Supervivientes' en el 'Deluxe'. La peluquera se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez y ha reconocido que no tuvo ninguna duda a la hora de aceptar la oferta para volver a Honduras. "Dije que iría a por ello. Los retos en la vida son algo muy importante. Continuamente en la vida tengo que tener retos y proyectos porque me mantienen ilusionadas. Que sepáis que he estado entrenando con un entrenador personal. Voy a dar lo mejor de mi", cuenta.

La viuda de Pedro Carrasco ha recordado su paso por el reality de aventuras de Telecinco en 2018, donde quedó tercera, e insiste en que la clave de su participación fue su preparación mental. "El hambre fue lo que mejor llevé, era la más gordita y a la hora del hambre no me quejé de nada. Mentalmente soy muy fuerte, muy sensible, pero tengo un par de ovarios muy bien puestos. A mí me ganas con el cariño", asevera.

Será su hermana Silvia quien la defienda en plató y quien se encargue de su centro de belleza mientras que ella está en Honduras. Además, también echará una mano a Isis, su prometido, con sus hijos. Su pareja ha sido fundamental a la hora de que firmase su participación en el programa: "Me ha dicho que él va a estar para los niños, me ha dicho que a por todas. A él le hubiera gustado ir".

Patricia Donoso, feliz de tener a Raquel Mosquera de compañera

Raquel Mosquera se une a Adara Molinero, Gema Aldón y Patricia Donoso en la lista de concursantes confirmados de 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha mostrado muy feliz de que la viuda de Pedro Carrasco también vaya a estar en Cayos Cochinos. "Necesitaba una peluquera y no sabía qué iba a hacer. Ahora estoy más tranquila, ahora necesitamos un maquillador y un cocinero. Te deseo lo mejor en esta aventura que emprendemos juntas", reconoce la empresaria afincada en Miami.