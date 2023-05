Raquel Bollo pide disculpas tras perder los papeles en 'Sálvame'

En la tarde de este martes se vivió un momento muy tenso en los pasillos de Telecinco hasta tal punto que se paró 'Sálvame' para ver qué estaba ocurriendo. Raquel Bollo perdió los papeles al escuchar el relato de Rocío Cortés, hija de Chiquetete, quien arremetió contra ella y sus hijos. La colaboradora de televisión estalló contra el programa de las tardes y contra Telecinco acusando al grupo de comunicación en el que trabaja de que se está permitiendo que se le maltrate desde hace años. Horas después, mucho más relajadas, Bollo se sentaba en el plató de 'Supervivientes' como defensora de sus hijos y aprovechaba para pedir perdón públicamente.

Carlos Sobera le daba paso para hablar sobre el estado de salud de su hijo, Manuel Cortés, que hace unos días tuvo que ser atendido por el equipo médico del programa y este martes si iba a decidir si podía seguir o no en el programa. A pesar de que la mayor preocupación de Bollo es que su hijo se encuentre bien, también ha querido pedir disculpas en prime time sobre su actitud horas antes. "Si me permites un segundo. Esta tarde he vivido una situación muy desagradable", comenzaba diciendo.

Raquel Bollo asegura que lleva viviendo varios meses con mucha presión

"Después de una presión de meses, he notado que he explotado de mala manera y me gustaría pedir ante todo disculpas a los telespectadores y por supuesto a Telecinco, cadena que por supuesto me ha dado buenos momentos y sobre todo el poder tener un trabajo para poder sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas", ha sentenciado mirando a cámara y visiblemente afectada por lo que había ocurrido horas antes en el grupo en el que tanto ella como actualmente sus dos hijos están participando.

Raquel Bollo estalló como nunca antes la habíamos visto en los pasillos de Mediaset. "Sinvergüenzas, que no me habéis dejado cerrar el capítulo en la vida. Esto querías, espectáculo", comenzaba a gritar después de la entrevista de la hija de Chiquetete, quien arremetió contra ella y sus hijos por el tguís trayendo a gente (...) ¡Venga, Telecinco! ¡Y conmigo sí resaltáis y habláis de los menores", seguía gritando visiblemente alterrato que entendía le dieron a su padre. "Habláis de menores...sois sinvergüenzas todos. Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias me seada a pesar de que su amiga, Belén Esteban, había salido del plató de 'Sálvame' e intentaba tranquilizar a Bollo para que no se metiera en problemas con la cadena.

La colaboradora de televisión se enfrentó a Telecinco

Un momento muy tenso que se vivió a pocos minutos de que se terminara 'Sálvame Naranja' y conectaran con el concurso de '25 palabras', mientras que el programa sigue en Mitele Plus. Cortaron la emisión tras la trifulca con Raquel Bollo y una vez que comenzaron en la plataforma de pago, ni rastro de Raquel Bollo. ¿Qué ocurrió esos minutos en los que las cámaras no emitieron lo que estaba pasando? Lo que está claro es que tras relajarse y tranquilizarse, Raquel Bollo pidió perdón tanto a la audiencia como a Telecinco por sus malas formas. la colaboradora de televisión es consciente de la actual situación que hay en el grupo de comunicación, que busca una televisión "blanca y familiar" y no va a tolerar este tipo de comportamientos entre sus colaboradores por lo que era momento de echar balones fuera y pedir disculpas públicamente.