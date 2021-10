Tras una temporada alejada de la televisión, Raquel Bollo ha regresado a un plató de Mediaset. La sevillana se ha estrenado como nueva colaboradora de ‘Viva la vida’ y lo ha hecho hablando en profundidad del clan Pantoja. Desde la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera pasando por la boda de Anabel con Omar Sánchez, y sin olvidar -cambiando de tema- la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno.

«Estoy un poco nerviosa», le confesaba a Emma García. «La gente me dice: ‘¿cómo estás nerviosa después de tantos años?’ He estado un poco alejada y cuando vuelves se te vienen muchas cosas por la cabeza». Nada más pisar el plató ha entrado en materia comentando la última hora de la familia Pantoja. Ha subrayado que en los últimos meses había sido testigo de distintas situaciones en el seno del clan. «He vivido una boda muy bonita, a la vez con cosas menos bonitas por todo lo que sucedió en ese momento. A la vuelta me saturé y tuve que sacar a base de llanto todo lo que tenía acumulado».

Raquel Bollo ha confirmado que continúa manteniendo una buena relación con todos los miembros del clan. «Son muchos años al lado de ellos queriéndolos con lo bueno y con lo malo», ha explicado. «Es muy complicado, pero he intentando entender a cada uno, sobre todo, cuando tú con todo el cariño del mundo les dices la realidad de lo que piensas. Yo lo he hecho así siempre».

Asimismo se ha manifestado sobre la reciente reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera que tuvo lugar tras la muerte de doña Ana. «Yo tenía claro que Isabel Pantoja quería ver a su hijo. No presencié el momento en el que se reencontraron en Cantora. Yo cuando llegué les vi abrazados, algo que ya se ha contado», ha afirmado. Eso sí, subrayaba que no deseaba entrar en detalles indiscretos. «A mí cuando se me abre la puerta de una casa, yo soy incapaz de contar lo que ha sucedido ahí dentro. Esa es un cuestión de educación. Eso va conmigo para siempre».

Se manifiesta sobre Antonio David Flores

«Yo no he visto un matrimonio roto», ha afirmado sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Añadía que nunca había presenciado ningún problema entre ambos. «Mi opinión es que más que una ruptura es un fractura. Otra cosa es que, evidentemente, está claro que una pareja de tantos años tengan que hablar de muchas cosas. Que salgan chicas en la tele no le gusta a ninguna mujer. Eso no es agradable para nadie. Eso hace un poco de mella. De ahí a una ruptura… Tiene que ser Olga quien a mí me lo diga. Entonces diré que es verdad».