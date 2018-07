Rafael Amargo no se ha mordido la lengua durante su participación en el programa ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’, la nueva versión veraniega del programa de ‘Cuatro’ en el que cuatro famosos se reúnen para cenar y en el que cada uno de ellos ejerce como anfitrión de los otros.

Rafael Amargo, acompañado por Carmen Alcayde, Alonso Caparrós y Mónica Hoyos, le pidió a esta última consejo sobre un ‘talent’ que le habían ofrecido en Perú. Fue Carmen Alcayde quien después preguntó a Hoyos si ella no podría ejercer como jurado del mismo, una idea que al bailarín no le gustó nada.

Rafael Amargo sobre Jorge Javier: “Que se vaya y que estudie en una escuela”

“¿Me quieres decir que alguien que no canta ni baila no puede juzgar talentos?”, preguntó la presentadora. En la cabeza de todos se implantó, inevitablemente, la imagen de Jorge Javier Vázquez, también presentador como ella y que ejerce de jurado en ‘Got Talent’.

Rafael Amargo lo tenía muy claro: “Sería mejor que supieras cantar y bailar para saber de lo que hablas”.

Alcayde no estaba de acuerdo con la aseveración de su compañero y le recordó los miembros del jurado de ‘talents shows’ que posee España, personas que no son profesionales del canto o del baile. Fue entonces cuando Rafael Amargo no tuvo ningún reparo en poner en duda el criterio de Jorge Javier Vázquez como jurado de tales disciplinas artísticas: “¿Que Jorge Javier Vázquez critica bien? Que se vaya y que estudie en una escuela, que para juzgar baile y cante primero hay que saber bailar y cantar”.

La única que se salvó de sus críticas fue la cantante Edurne: “”¿Edurne?, ole, cantante. Eva Hache, no. Risto, no. ¿Qué saben esos de baile? Cero”.

Rafael Amargo explicó su argumento: “Un presentador de televisión puede hablar de si le gusta o no, pero no de si sabe o no sabe”.