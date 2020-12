«Ha faltado a su palabra. A las ocho de la tarde, ha confirmado que no venía», ha explicado Jorge Javier Vázquez.

Rafael Amargo se ha convertido en el gran protagonista de la semana después de que fuera detenido el pasado martes, 1 de diciembre, por presunto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En medio del ojo del huracán, ‘Sábado deluxe’ anunciaba ayer viernes que el bailaor y coreógrafo sería su invitado principal. Una entrevista de lo más esperada que nunca ha llegado a realizarse puesto que el artista ha decidido no acudir al programa de Telecinco.

Con rostro serio y con el plató vacío, Jorge Javier Vázquez comunicaba a los espectadores la decisión de última hora de Rafael Amargo. Tras haberse comprometido a dar una entrevista a ‘Sábado deluxe’, el bailaor dejaba plantado al espacio de La Fábrica de la Tele. Así, el presentador quiso compartir con la audiencia cómo se había fraguado la negociación con el artista y cómo, finalmente, no ha acudido a la cita.

«Ha faltado a su palabra. A las ocho de la tarde, ha confirmado que no venía. Este baile comienza a las cuatro de la mañana a raíz de una conversación con un productor del programa. Amargo está nervioso, inquieto… Horas después, la directora de este programa intenta comunicarse con su abogado o con el propio Amargo. La directora habla con él, le explica las condiciones de la entrevista, este recapacita y acepta las condiciones. No puede hablar y promete volver a llamar pero nunca lo hace. No contesta al teléfono», relata Jorge Javier Vázquez con el semblante serio.

Tras esto, la dirección del programa, al no poder ponerse en contacto con el bailaor y coreógrafo, decide llamar a su mujer, quien a las cuatro de la tarde confirma que su marido no acudirá a ‘Sábado deluxe’. Una hora y media más tarde, el abogado de Amargo llama a la directora del programa para darle esperanzas asegurando que probablemente después de la función, su representado cambie de opinión. «A las ocho de la tarde el abogado vuelve a llamar, Rafael Amargo no ha querido venir, nos ha dado plantó, nos ha hecho su peor baile», finaliza el catalán.

Después de la explicación, ‘Sábado deluxe’ ha emitido unas imágenes de Rafael Amargo durante el estreno de su obra de teatro, «Yermo», en donde se puede escuchar al bailaor compartiendo con los allí presentes que por mucho dinero que le ofrecieran, no se iba a sentar en un plató de televisión. «Por mucho dinero que me den en la tele, no voy. Me da miedo, prefiero expresarme aquí (sobre el escenario», decía entre risas mientras que el público le ovacionaba.

«Soy un tío que me gusta la fiesta»

Esta plantó se produce tan solo un día después de que Rafael Amargo diera su rueda de prensa más polémica después de que saliera en libertad. En concreto, el bailaor aseguraba que le gustaba divertirse, algo que hace todo el mundo cuando trabaja. «¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Estas cosas lo único que hacen es dañar al artista», decía.