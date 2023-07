Rafa Martínez y Carmen Nadales se convierten en los primeros expulsados de '¡Vaya vacaciones!'. Los concursantes no consiguieron vencer a Jorge Pérez y Cristina Porta, la otra pareja nominada, y ponían punto y final al reality de Telecinco en su primera gala. Carmen llegaba a la nominación siendo la concursante con más votos recibidos. Sus compañeros no quisieron tenerla junto a ellos en el concurso y le dieron un total de 7 votos. Por ello arrastró a su compañero hasta la prueba final. Igual pasó con la ex colaboradora de 'Sálvame', que se llevó tres puntos y terminó con el ex guardia civil disputándose su continuidad.

"Poca gente ha sido, si no llegan a poner los vídeos te pones con 14, menos el tuyo y el mío", bromeó el ganador de 'Secret Story' cuando conoció su destino. La pareja llegaba al programa ya como amigos, no como novios como cuando salieron de la casa de Guadalix de la Sierra. Carmen se convirtió en el centro de numerosas broncas a lo largo de sus primeros días en el resort y, por ello, fue la elegida para ser expulsada. Reconocía haberse equivocado pero también haberse sentido muy presionada. Con Marta Peñate, de hecho, tuvo numerosos desencuentros y se echaron en cara su presencia.

La prueba de equilibrio que decantó la balanza en la expulsión de Carmen y Rafa

Una prueba de equilibrio entre paredes definió la situación. Tenían que sujetarse con las piernas formando un ángulo de 90 grados en una estructura. Carmen y Cristina fueron las primeras en caer y dejaron el duelo de la noche entre Jorge y Rafa. Casi con diez minutos a sus espaldas, el segundo caía y le daba la victoria así a sus compañeros. A su marcha agradecían la oportunidad y lo poco que han podido disfrutar yéndose tan rápido. Los ex participantes de 'Secret Story' no se habían vuelto a encontrar desde que decidieron terminar su relación. Ambos salieron del concurso con ganas de conocerse y, al final, no consiguieron que funcionaran. En '¡Vaya vacaciones!' retomaban el contacto después de un tiempo separados como este. "Salimos y vimos que éramos totalmente diferentes. En enero lo dejamos y ya está", reconocieron en su presentación al verse. Aunque iban a por todas, no ha podido ser.