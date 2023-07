Las “protestas” de Massiel a 'Lazos de sangre' y Jordi González: "Estos lo que quieren es una biografía"

Jordi González se ponía al frente de 'Lazos de sangre' en el que Massiel era protagonista. La artista siempre prefiere decir las cosas de forma muy directa y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Primero el 18 de julio RTVE emitía un documental recordando su trayectoria y vida y, luego, en plató llegaban los comentarios. Allí es donde se producía el cruce de "protestas" entre ella y el presentador en varias ocasiones. No se lo tomaron en serio en ningún momento pero no dejaron pasar la oportunidad de hacerse saber lo que pensaban en todo momento. "Llevas toda la noche protestando y llevándome la contraria", le recordaba en broma el periodista ya casi al final haciendo un resumen de lo que allí sucedía.

Massiel no se quedó atrás y, cuando Jordi González le hacía ver lo sincera que estaba siendo, ella se lo devolvía: "Pienso lo que digo y no siempre digo lo que pienso". En todo momento estuvo respondiendo las preguntas de los colaboradores invitados pero terminó agotada. "Luego querréis que esté simpática y me estoy quedando muda" o "Yo había venido a ver el documental y estos lo que quieren es una biografía. No estaba preparada para esto", les dedicó.

La sinceridad de Massiel pone a prueba a Jordi González

Antes de que todo esto sucediera ya le había dejado al presentador claras sus intenciones. En un momento de la conversación le pide que le explique unas declaraciones entre las que había confusión, si alguna vez había pagado una vivienda a algún amor, y está se lo recriminaba. "Qué narices Jordi, que no te enteras", le repetía. Ante esto reaccionaba y le pidió que no le dijera eso, "que me he empapado del documental". Un malentendido que rápidamente solucionaron. Incluso al despedirse les dejo claro Massiel que su vida no terminaba aquí, que todavía tenía más que contar pero que ya sería en otra ocasión. Hubo tiempo incluso, para la emoción, cuando pidió un pañuelo y ella misma se levantó a por él ante la sorpresa de todos los que estaban allí. No se pudo contener al recordar a Luis Eduardo Aute y recibir una sorpresa de su hijo.