La última gala de GH DÚO ha estado llena de tensión por el pulso mantenido entre María Jesús Ruiz e Ylenia, dos de las grandes favoritas de la edición. Al final, fue la de Benidorm la que tuvo que decir adiós a la casa de Guadalix de la Sierra para regresar al mundo real y enfrentarse a Jorge Javier Vázquez, que tenía muchas ganas de volver a encontrarse con ella.

En los últimos días Ylenia ha acaparado muchos minutos de Telecinco por su breve e intensa relación con Antonio Tejado, de la que confesó no recordar mucho. Lo primero que hizo tras llegar al plató fue dejar la puerta abierta a irse de fiesta esa misma noche, “normal, después de no rematar con Antonio… Tanta tontería y al final nada”, le decía Jorge Javier sin poder contener la risa.

“Pero son tonterías de amigos que llevamos encerrados ahí dos meses y la confianza al final…”, se excusaba sin llegar a convencer al catalán, que no dudaba en recordarle la pasión de su ‘encuentro’: “¡Ylenia! Pero si estuvisteis con el miau-miau, con el tiki-tiki, con el restregón… que le arañabas y le dejabas”.

Atónita a lo que decía Jorge, hizo falta que pusieran un vídeo recopilatorio de Antonio e Ylenia, ya que esta no terminaba de creérselo. Con la cara descompuesta, la ex de Gandia Shore se mostraba el shock: “tengo lagunas, he visto unas cosas de las que no me acordaba, ¡unos piquis! ¡Qué vergüenza Jorge!”.

Pero no solo renegó de su tonteo con Antonio Tejado, también del que tuvo con Alejandro Albalá, al que le restó importancia. Según explicó, fue algo por necesidad ya que ambos estaban faltos de cariño en ese momento, pero que no fue nada serio ni mucho menos. Eso sí, lo que no puede negar es que ha tenido mucha química con ambos.

