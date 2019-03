Ylenia rompe a llorar tras recibir la llamada de su padre: “Quiero pedirte perdón”

Después de salir de la casa de ‘GH Dúo’, Ylenia ha visitado el programa del sábado noche de Telecinco para mostrar su verdadero yo. La exconcursante de la casa de Guadalix ha querido limpiar su imagen y se ha abierto en canal con María Patiño y Belén Esteban.

Leer más: “Así reacciona Ylenia al ver su “tonteo máximo” con Antonio Tejado y Alejandro Albalá“

Ylenia niega las especulaciones sobre sus excesos

“Empecé fumando porros y después probé otras sustancias más perjudiciales. Esa nube que hay sobre mi no me la merezco porque no es verdad. A veces se te puede ir de las manos el mundo noche, en ningún momento yo no he tenido una adicción ni he estado enganchada, fue un momento muy corto. No hablé con nadie, fue una decisión que tomé yo sola, no me hizo falta nadie, yo decidí trabajar de día y vivir de otra manera”, relataba Ylenia en el espacio de Telecinco.

Ylenia y su relación con sus padres

“A mis padres no les gusta que me dedique a la farándula, pero no se avergüenzan de mi, yo me arrepiento de haberles hecho tanto sufrir“, reconocía la de Benidorm.

“Me he vuelto muy desconfiada”

“La traición no la llevo bien, soy muy enamoradiza y muy pasional, pero me he vuelto muy desconfiada con los hombres”, explicaba la exconcursante de ‘GH Dúo’.

Las bonitas palabras de Belén Esteban a Ylenia

“Ylenia es my generosas, la tengo como una de mis mejores amigas, la protejo mucho. Ella tiene un problema, se fía de gente que no le conviene, ella lo entrega todo, yo le digo que tenga cuidado”, afirmaba Belén Esteban.

La llamada más emotiva del padre de Ylenia

“Quiero decirte que eres una niña maravillosa. Estoy encantado de lo que la gente te quiere. Siempre te he animado a que entraras a ‘Gran Hermano’, al contrario de lo que se ha dicho. Estoy muy orgulloso de que estés en Telecinco porque la gente es feliz contigo. Aprovecho para pedirle perdón a mi hija, tienes mi apoyo y sabes que la gente te quiere muchísimo“, aseguraba Juan Antonio Padilla ante una emocionada Ylenia.

María Patiño, emocionada al recordar a su padre

Las palabras del padre de Ylenia provocaron que María Patiño se emocionara al recordar a su padre y le agradeció sus palabras.