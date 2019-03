Ylenia estalla contra Kiko Rivera al enterarse de su nominación en ‘GH Dúo’

4 Ylenia tacha de “bienqueda” a Kiko Rivera

Ylenia ha tachado el comportamiento del DJ como “bienqueda” porque dice una cosa, pero hace lo contrario. “Lo sabía, pero de todas maneras yo soy coherente. Si le doy tres puntos es porque quiero que se vaya él, no como él que me dice que le encantaría enfrentarse conmigo en la final y luego siempre que puede me la clava“, matizaba la valenciana.