Ylenia arremete contra Raquel en ‘GH Dúo’: “Es un bicho”

El paso de Ylenia por el reality de parejas de Telecinco, ‘GH Dúo’, está siendo una auténtica montaña rusa. Después de seguir los pasos de Kiko Rivera y confesar sus adiciones a las drogas, la valenciana ha protagonizado uno de los rifirrafes más tensos dentro de la Casa de Guadalix.

“Raquel es un bicho”

Durante la prueba semanal, en la que se encuentran dentro de corazones gigantes unidos, Ylenia ha perdido los papeles y no ha podido evitar comenzar una tensa discusión con su compañera, Raquel. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aseguró que ella no le hacía nada malo a su compañera.

“No, tú eres una víctima, la mala soy yo. No he dicho que me des asco, he dicho que no estoy a gusto. No manipules, por favor, porque se te da muy bien. Eres muy falsa. A mi no me digas ni en tu puta vida ni me digas hostias ¿vale? Manipuladora, que eres una manipuladora. Y un bicho malo. Es que no puedo aguantar esto. Es que va por debajo, es una culebra”, replicaba Ylenia en tono agresivo. Tras estas palabras, la que fuera participante de ‘Gandía Shore’ se fue enfurecida al confesionario y continuó arremetiendo contra su compañera de concurso.

Belén Esteban cuestiona el concurso de Ylenia

Durante el ‘Debate’, Belén Esteban valoraba la actitud que estaba teniendo Ylenia en el concurso. “Yo la quiero con sus defectos y sus virtudes. Pero Ylenia no es la Ylenia que yo conozco. No me está gustando nada y es indefendible“, aseguraba la colaboradora de ‘Sálvame’. Además, la princesa del pueblo también dejó claro que intentará defender a su amiga en la medida de lo posible.

