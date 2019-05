Will Smith invita a Pablo Motos a hacer ‘El Hormiguero’ en Los Ángeles

Pablo Motos ha celebrado su programa 2.000 en ‘El Hormiguero’. Para celebrarlo, ha contado con la invitación especial de Will Smith, con quien mantiene una relación de amistad. El protagonista de ‘Aladdín’ ha felicitado al presentador por el éxito de su programa en Antena 3. Y lo ha invitado a ir a Los Ángeles a grabar con él un programa especial desde Hollywood.

Los retos imposibles de Will Smith

Además de por sus películas, Will Smith es famoso por sus desafiantes retos en sus redes sociales. Al actor lo hemos visto tirarse en helicóptero, nadar con tiburones… cualquier aventura es poca para él. El intérprete contó cómo empezó su ‘afición’ por las actividades de riesgo. «Me retaron a tirarme de un helicóptero. Dije que sí. Pero lo llevé al siguiente nivel. Salté del helicóptero, la verdad es que fue la cosa más emocionante y liberadora que helecho en mi vida».

Se pone serio… y habla de superar los miedos

«Cuando una persona tiene miedos y está aterrorizada te genera muchas cosas negativas en la vida. Puedes hacer daño a la gente. El miedo genera un montón de consecuencias negativas. Por eso, quiero sentirme cómodo en cualquier situación. Hay que intentar sentirse cómodo sintiéndose incómodo», dijo Smith sobre enfrentarse a los propios miedos. Su próximo reto: hacer ‘El Hormiguero’ en Los Ángeles’

El actor reveló cuál sería su próximo reto: «Quiero invitarte a hacer un show de ‘El Hormiguero’ en Los Ángeles. En mi próxima película quiero lleva a tu equipo a Los Ángeles». Al escuchar esto, Pablo Motos saltó de su silla y empezó a dar saltos de felicidad.

Su experiencia con Steven Spielberg

Will Smith reveló en el programa que dijo ‘no’ a protagonizar ‘Men in black’. «Había hecho ‘Independence Day’ el año anterior. Hice una película muy taquillera. Dije que no y me llamó Steven Spielberg. Me dijo: Mira, no uses el cerebro. Usa el mío. Te digo que ‘Men in Black’ va a ser un éxito espectacular y tienes que hacer esta película». Así fue como aceptó, finalmente, hacer una de sus películas más taquilleras.

Lo que aprendió de Steven Spielberg

«A Spielberg le gusta ver las películas desde el fondo de la sala. Para ver la reacción del público me enseñó algo. Yo quería estar en una fila central para ver bien la película. Pero me dijo: nosotros nos vamos a sentar en última fila y así podremos ver si a la gente le gusta la película», contó.