‘Viva la vida’ desvela el secreto mejor guardado de Emma García

Hace unas semanas, ‘Viva la vida’ mostró el caso de una familia que estaba atravesando uno de sus peores momentos debido a que uno de sus miembros sufría un grave problema de alcoholismo. El hijo acudía al plató de Telecinco para contar su historia, y fuera de cámara, Emma García no pudo evitar darle un emocionante abrazo.

Emma García, 46 años y algún que otro secreto

Con motivo de 46 cumpleaños de la presentadora, el programa quiso sorprenderla con una significativa felicitación. «Quiero agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros, si mi abuelo estuviera aquí también te estaría muy agradecido», comenzaba a decir el protagonista de la historia.

«Muchas gracias Emma, detrás de esa sonrisa hay un ser humano maravilloso. Todo mi agradecimiento y mi amor hacia ti, que seas muy feliz y que cumplas muchos años«, proseguía la abuela de dicha familia.

Fue Paz Padilla, una de las invitadas del pasado sábado 8 de junio, quien se encargó de explicar a los espectadores qué es lo que estaba ocurriendo. «Emma García se ofreció a hacerse cargo económicamente de toda la defensa legal del caso«, explicaban. La que fuera presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, casi con lágrimas en los ojos, agradeció la felicitación de la familia y pidió a sus compañeros que no la hicieran llorar más.

«El caso me llegó especialmente, y cuando le di ese abrazo nos rompimos. Es un chaval que está luchando por ayudar a su padre y a su abuela, cómo no vas a ayudarle. Ha sido una felicitación que me ha hecho muchísima ilusión, gracias a vosotros, que sois unos valientes», finalizaba García.