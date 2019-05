Violeta se plantea abandonar ‘Supervivientes 2019’

2 «La situación más ridícula desde que llevo presentando el programa»

A raíz de una pregunta de Jorge Javier Vázquez, sobre si estaba enamorada de su novio, Violeta se levantó y abandonó La Palapa entre lágrimas. «Me piro. A mí encerronas, no. Me da igual, me quiero ir ahora mismo«, decía, mientras que Carlos Lozano intentó frenarla.

«Ha sido un momento muy trágico, será bastante difícil seguir con el programa, pero lo vamos a intentar. Acaba de producirse una de las situaciones más ridículas desde que llevo presentando ‘Supervivientes’«, afirmaba de manera irónica el también presentador de ‘Sálvame’.