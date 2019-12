‘First Dates’ siempre nos deja un sinfín de momentos. Sin embargo, la escena que protagonizó uno de los participantes, llamado José María, hace unos días ha provocado una oleada de críticas. El joven rechazó a su cita, Rocío, sin ni siquiera haber hablado con ella.

«Para mí el físico es muy importante. Es como si en tu casa tú quieres comer jamón y te ponen lentejas, al final vas a casa de otros a comer jamón», comentaba José María segundo después de conocer a su cita. Tras una breve conversación con la joven, preguntándose de dónde eran, Carlos Sobera miró a José María y le preguntó que qué le ocurría. «Sinceramente… no, no me gusta«, respondía asegurando que no se iba a sentar a cenar con ella. Acto seguido, se levantó y se fue del restaurante del amor.

es que no sabeis la de inseguridades que podeis crear en una persona realizando esta mierda de actos. no disfraceis de sinceridad la falta de empatia

pic.twitter.com/rvrf9n0tss — 𝐜𝐞𝐥𝐢𝐚💫 (@celiaalopez) December 20, 2019

Después del aluvión de críticas, José María ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales para pedirle disculpas: “Siento muchísimo lo que he causado, no fue mi intención. Me encantaría pedirle perdón delante de toda España, me equivoqué, me traicioné yo solo. Me gustaría tener una cita pero de verdad con ella”.