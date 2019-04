Víctor Sandoval se derrumba en ‘Sálvame Okupa’ y desvela todos sus problemas económicos

El festejo del décimo aniversario de ‘Sálvame’ está siendo todo un descubrimiento. Los colaboradores del programa de Telecinco han ocupado la casa de Guadalix y están abriéndose más que nunca a la audiencia. El último en hacerlo ha sido Víctor Sandoval, quien no ha dudado en contar todos sus problemas económicos.

Recién operado de un injerto de cabello

Víctor Sandoval ha entrado en la casa de Guadalix recién operado de un injerto de cabello que le regaló Marta López, la exconcursante de ‘Gran Hermano’. “Estoy hinchado y hecho un cromo”, reconocía el colaborador de ‘Sálvame’. “Yo me lo he hecho por Marta López, que me lo ha regalado. Me llamó porque estaba colaborando con una clínica y me dijo que si me lo quería hacer”, comentaba.

“Necesito trabajar”

“Pase lo que pase, lo tengo que intentar. Sí, porque necesito trabajar y ganar este concurso”, explicaba Víctor Sandoval durante una conexión con ‘Socialité’.

Nuevos problemas económicos

“Tengo que reconducir mi vida. Llevo un año embargado, debo cuatro meses de alquiler, así que necesito ganar aquí como sea. Y aunque me quede hecho un cuadro, voy a intentarlo todo”, afirmaba Sandoval minutos antes de venirse abajo.

Víctor Sandoval y Belén Rodríguez protagonizan su primera bronca

Víctor Sandoval y Belén Rodríguez han protagonizado una discusión a raíz de la idea de esta última de poner gel de baño en la lavadora. “Que se jode la lavadora“, decía Sandoval. “Pregúntaselo al Súper, por favor”, contestaba Rodríguez. “No hace falta, hija, que se lo preguntes, eres señora, tienes 52 años igual que yo”, le respondía la expareja de Nacho Polo. “¿Oye quieres dejar de decir mi edad en el 24 horas, por favor? Te lo agradecería. Muchas gracias. No entiendo a qué viene Víctor”, contestaba enfadada la colaboradora de ‘Sálvame’.