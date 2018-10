8 Crisis de identidad

A Verdeliss le cuesta encontrar su sitio: “Lo siento, no me entiendo ni yo, no sé por qué estoy llorando cuando debería estar agradeciéndolo y celebrando. No doy la talla. No me identifico, no me siento yo. Mi reto personal es gestionar mis propias emociones y estoy en conflicto con ello. No valgo para falsedades”.