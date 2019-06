Después del polémico «PoliDeluxe» de Rafa Mora en el que aseguraba que Tony Spina estaba con Makoke por interés, le ha tocado el turno al italiano. El exconcursante de ‘GH VIP 6’ se ha puesto en manos de Conchita para demostrar su verdad.

El duro cruce de acusaciones entre Tony Spina y Rafa Mora en ‘Sábado deluxe’

La parte más dura de la entrevista a Tony Spina llegaba cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si había presenciado algún mensaje de carácter intimidante de Kiko Matamoros hacia Makoke. «Sufro, me da rabia. No sé como un hombre puede hablar tan mal de la madre de un hijo que tiene en común. He visto llorar a Makoke y creo que no se lo merece. Intento consolarla, abrazarla… No me corresponde llamar a Kiko, pero sí he tenido ganas de decirle que pare y que haga su vida, pero no me corresponde», comentaba el italiano.

«Vivo de dos empresas de alimentación que tengo en Chile e Italia. No voy a hablar de ellas porque no necesito publicidad», contestaba Tony Spina sobre las acusaciones de Kiko Matamoros acerca de las posibles deudas que podría tener el italiano. De la misma forma, el exconcursante de ‘GH VIP 6’ ha dejado claro que aunque ha tenido propuestas por parte de hombres para mantener relaciones sexuales, no las ha tenido.

«Tengo el derecho a defenderme, en este tiempo me he pronunciado muy poco. Yo no quería enamorarme, ni tener una relación con Makoke. Pero poco a poco me ha ido enganchando, ella era la que estaba más receptiva», comentaba Spina.

«Mi familia ha conocido a Makoke y hay muy buena relación, pero si le preguntas a mi madre y a mi padre, prefieren que esté con una chica más joven… Pero se llevan super bien, me ven feliz y me apoyan», continuaba.