Estela Grande y Kiko Jiménez están siendo los grandes protagonistas de ‘GH VIP 7’ esta semana debido a su inesperado acercamiento. La amistad entre ambos concursantes está haciendo que fuera de la casa de Guadalix salten chispas. Sofía Suescun ha sido la que se ha mostrado más afectada al ver las imágenes de su pareja y de la mujer de Diego Matamoros más unidos que nunca. Ante su preocupación, Toñi Moreno, durante ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ha querido darle un sabio consejo.

La presentadora del programa de Cuatro ha sido muy clara con la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’: “A lo mejor tendrías que marcarte un Violeta y dejarle en directo”.

Cabe recordar que Violeta Mangriñán no entró soltera a la última edición de ‘Supervivientes’. Sin embargo, la joven comenzó a sentir cierta atracción por su compañero de concurso, Fabio. Ante esto, se dejó llevar por sus sentimientos y dejó a Julen, su chico, en directo durante una conexión desde Honduras.

«Estoy harta de escuchar y prefiero verlo con mis propios ojos. Son muy guapos los dos, tienen mucha complicidad, pero solo está en sus cabezas lo que pueden querer. No me gusta verlo. Me gusta ver a Kiko contento. Pero creo que no tengo una razón para disgustarme. Todo esto lo pienso para que de alguna manera no me afecte», opinaba Sofía Suescun tras ves las imágenes que han revolucionado la casa de Guadalix. La de Pamplona no pudo evitar derrumbarse durante la gala del pasado jueves y ha encontrado a su máximo apoyo en Diego Matamoros. El hijo de Kiko Matamoros continúa convencido en que todo es una estrategia por parte del ex de Gloria Camila.

