Toñi Moreno revela que María Teresa Campos la había bloqueado en su móvil

4 La Campos, a Toñi Moreno: «Me has fallado por cobarde»

Ambas periodistas aprovecharon su encuentro para poner fin a asuntos pendientes en su relación profesional y de amistad. Y es que hubo un gran distanciamiento cuando la de Sanlúcar de Barrameda empezó a conducir un espacio de Telecinco, ocupando la vacante de la malagueña. Toñi quiso aclarar cualquier malentendido: «Quiero que sepas que te quiero y que te admiro. Siento si te he fallado». María Teresa respondió: «Tú no me fallaste nunca… Me has fallado por cobarde». Hacía referencia al hecho de que no la hubiera llamado para comunicarle que iba a ocupar su lugar en el espacio: «Yo te hubiera dicho para que lo haga otra lo hicieras tú… ¡Si a mí ya me lo habían quitado!»