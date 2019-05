Teresa Bueyes, la abogada de Toñi Salazar: «No me ha pagado los 18.000 euros que me debe»

3 «La he tenido que embargar»

La abogada ha declarado en ‘Sálvame Naranja’ que ha estado mucho tiempo intentando localizar a Toñi. «No me ha cogido el teléfono, no ha dado la cara. Antes de ir a ‘Supervivientes’ me llamó para pedirme por favor que no la embargara». Ahora, apunta, «la he tenido que embargar. Han consignado cerca de 18.000 euros, pero faltan costas e intereses».