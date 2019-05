Terelu Campos rompe su silencio tras abandonar ‘Sálvame’

Terelu Campos se sienta este 25 de mayo en ‘Sábado Deluxe’ para despedirse del programa del que ha formado parte durante 9 años. Pero antes, ‘Sálvame’ ha hablado con la hija de María Teresa Campos para ver cómo se sentía ante su inminente marcha.

No todo son malas noticias para Terelu Campos: su proyecto más especial cumple un año

Terelu se explica

«Me fui del plató de ‘Sálvame’ el 22 de abril y me fui con las consecuencias que eso suponía. Marcharse siempre es una tristeza«, relataba Terelu.

«No ha sido fácil»

«Si pensáis que para mí ha sido fácil tomar esta decisión y marcharme, y que me importa una mierda, es mentira. Yo sufro porque me he dejado más de 9 años de mi vida ahí. Me los he dejado en todos los sentidos: personal y profesionalmente. Para mí no es agradable decir: ‘Hala pues, no puedo seguir, desgraciadamente no puedo seguir», explicaba la ya excolaboradora.

¿Sigue viendo el programa?

Un reportero del espacio de las tardes de Telecinco quiso saber si, pese a su marcha, seguía viendo el programa. «No lo pongo en la tele, no soy masoquista. Me parecería absurdo tomar la decisión de no participar en un programa y sentarme en mi casa a verlo, a sufrir por muchas cosas», respondía tajante.

Kiko Hernández, ¿el culpable?

«Me han preguntado que si he hecho culpable a Kiko Hernández. Bajo ningún concepto he hecho culpable a Kiko, ni antes, ni durante, ni ahora, ni después», ha dejado claro la protagonista de ‘Las Campos’.

¿Tiene Terelu envidia de Kiko Hernández?

El programa presentado por Jorge Javier Vázquez quiso rescatar una de las preguntas del PoliDeluxe que hizo Terelu como el motivo de su marcha del programa.»¿Tiene Terelu envidia de Kiko Hernández por presentar ‘Sálvame’ de vez en cuando?«, era la cuestión. «Esa pregunta tiene una intencionalidad de hacerme daño, no me parece sana la intencionalidad de esa pregunta, pero vamos, que ni me sorprende, ni me rasgo las vestiduras, ni se me va la vida en ello», respondía de manera contundente.

Un futuro profesional con mucha esperanza

Asimismo, Terelu aseguró que se enfrentaba a su futuro profesional y personal «con mucha esperanza y mucha ilusión».

Kiko Hernández le pide a Terelu la verdad

«Pensaba que iba a dar un paso adelante y que iba a responder. Sigue en su línea. Mejor que diga las preguntas que quiere que le hagan y sobre eso trabajamos. Mi pregunta sería que nos dijera la verdad. Que nos dijera por que se marcha, que no nos cuente el rollo de que está agotada. ¿Por qué no ha sacado la verdadera Terelu?», respondía Kiko Hernández ante las declaraciones de Terelu.