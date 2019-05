7 «Los últimos siete meses de mi vida han sido muy duros»

«Ha llegado un punto en el que no era capaz de continuar. He relativizado mucho, pero ya no es suficiente. He sufrido mucho y no estoy hablando de ‘Sálvame’. Los últimos siete meses de mi vida han sido muy duros. Y aunque eso se va paliando, eso ha contribuido a que yo diga: no puedo más»