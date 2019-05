5 «No hago responsable a Carmen»

«Yo no hago responsable a Carmen de nada». Así de tajante ha sido Terelu para explicar su marcha de ‘Sálvame’. En su último programa, entre lágrimas, no pudo soportar escuchar que criticaran a su hermana. Pero su decisión de no regresar al programa se debe a que ya no le compensa por su «dureza». «Es un programa difícil», ha dicho en el ‘Deluxe’.