El pasado viernes, Alejandra Rubio vivió una de sus peores noches como colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones’. La joven abandonó el plató entre lágrimas después de protagonizar una tensa discusión con Kiko Matamoros. Ante esto, Terelu Campos ha salido a la palestra para opinar sobre el momento y aclarar qué es lo que le ocurría a su hija.

Para ponernos en contexto, Alejandra Rubio comenzó a quejarse porque el colaborador de ‘Sálvame’ no le dejaba hablar. «Mira dramitas personales no ni guerritas personales menos, si vienes a decirme que te he anulado como colaboradora lo siento muchísimo en el alma, aprende», le respondía Matamoros. Estas declaraciones provocaron que la nieta de María Teresa Campos se quedara sin palabras y comenzara a llorar.

Terelu Campos justifica a Alejandra

Tras ver las imágenes, la colaboradora de ‘Viva la vida’ justificaba a su hija y aseguraba que esta no tenía un buen día. “Está aprendiendo y si nos viéramos todos nuestras primeras veces en un plató… nos partiríamos de risa. Las explicaciones sobre su vida no me corresponden a mí. Pero sé que no tenía un buen día y si nos pasa a nosotros que ya tenemos callo…”, decía la hermana de Carmen Borrego.