2 Terelu se queda boquiabierta

«Madre del amor hermoso, ¡no me lo puedo creer! Te prometo que es lo último que yo esperaba, me he roto la cabeza, nunca pensé que fueras tú. Me has dado la alegría, porque para mi verte es lo mejor que me puede pasar en la vida», exclamaba al ver que su hija se encontraba detrás de la pantalla.