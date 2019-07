Terelu Campos se derrumba por las críticas de ‘Sálvame’ por la venta de su casa

Terelu Campos ha puesto a la venta su lujoso piso en Pozuelo de Alarcón. La hija de María Teresa Campos ha tenido que hacer frente en ‘Viva la vida’ a todas las críticas que ha recibido por parte de sus excompañeros de ‘Sálvame’. La presentadora se ha mostrado muy molesta con todas las acusaciones que se han vertido sobre ella y no ha podido evitar derrumbarse y marcharse del plató del programa de Telecinco.

Terelu vende su casa por 1.400.000 euros, ahogada por las deudas

“Vendo mi casa porque me da la gana. Me he cambiado de casa hasta 12 veces” , explica Terelu Campos.

«No lo escondo. Ellos no han contado nada hasta que no ha salido la noticia. Les dije que estaba pensando en vender la casa. Vivo sola, Alejandra se fue, tiene su propia economía. No necesito una casa así. He disfrutado de ella. Muchos de mis compañeros dijeron que estaban completamente de acuerdo con la idea», apuntaba.

Hace frente a las críticas de ‘Sálvame’

‘Viva la vida’ le ha mostrado a Terelu las imágenes en las que Kiko Hernández y los demás colaboradores de ‘Sálvame’ criticaban las imágenes de la casa que ha puesto a la venta. Ante semejantes comentarios, Campos no ha podido evitar derrumbarse y se ha marchado del plató porque no podía articular palabra de la impotencia.

«No lo puedo comprender»

«No lo puedo comprender porque son personas con las que he compartido nueve años de mi vida. Me ha dolido. Hay cosas que son innecesarias, creo que se puede jugar y que hay cosas que no tienen importancia. Jugar con que se ven los botes de la limpieza… no he hecho las fotos, me parece gracioso, se le puede poner humor. Hay frases que se han dicho que no las entiendo«, reflexionaba Terelu tras volver al plató.

«Puse la casa a la venta hace un mes, no lo he ocultado»

Han engañado a ‘Sálvame’

Asimismo, el programa de las tardes de Telecinco contó con un posible comprador de la casa y dio varias informaciones que Terelu Campos se ha encargado de desmentir. «Ese hombre no ha entrado en mi casa. No he desmantelado la casa en ningún momento. Se ha engañado al programa, ellos tendrán que decirle algo a la persona que no ha dado la casa», explicaba.