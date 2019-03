Terelu Campos se derrumba: “¿Quién me va a querer a mí así?”

7 Terelu Campos cierra la puerta al amor

Terelu Campos reconoció en el espacio de Telecinco que había cerrado la puerta al amor. “Yo me he reivindicado muy poco en las relaciones, ahora no voy a empezar tirando yo de la cuerda, hasta que no me dé, yo no doy nada. Me castigo mucho y sé que soy mi peor enemiga, me permito pocas licencias. Después de todo esto que me ha ocurrido, he pensado que mi vida en ese sentido sí se había acabado“, valoraba por entonces.