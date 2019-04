El huracán Campos está desolando ‘Sálvame’. Primero fue Carmen Borrego la que tomó la decisión de abandonar el programa de sobremesa de Telecinco debido a que no se sentía cómoda con su papel mediático y conocido. Tras eso, su paso por ‘Sálvame Okupa’ acabó de manera abrupta debido al tartazo de ‘Payasín’, que afecto a la zona recién operada del cuello de Borrego. Desde entonces, el plató se convirtió en territorio enemigo para la ex colaboradora, donde la mayoría de sus compañeros aseguraban que no era para tanto. Terelu Campos, su hermana, ha sido quién se ha interpuesto entre los colaboradores y Borrego. Finalmente, la presentadora tomaba una misma decisión: se iba del programa.

15 El dardo a ‘Sálvame’ En honor al 30 aniversario de emisión de Telemadrid, Terelu Campos ha sido invitada para repasar su paso por ‘Con T de Tarde’. Ahí, la presentadora ha lanzando un dardo a ‘Sálvame’: “los siete años que he pasado en Telemadrid han sido los más felices de mi vida profesional”. 14 Telemadrid fue una época dorada para la presentadora La hija de María Teresa Campos vivió tiempos felices en Telemadrid, convirtiéndose en una de las caras de la cadena. 13 7 años de felicidad Desde 1997 hasta 2004 Terelu Campos se hizo cargo del magacine. 12 Cada vez más lejos de ‘Sálvame’ La propia Paz Padilla reconocía en directo que Terelu no iba a volver. 11 La cúpula del programa, a la desesperada La marcha de Terelu Campos sería un duro golpe para ‘Sálvame’. 10 Kiko Hernández, su gran azote Si hay un colaborador que no ha consentido los motivos de Terelu ha sido Kiko Hernández. 9 Las palabras que no querrá escuchar «No entiendo cómo se puede sentir mal en este programa pero bien en otro en el que se come porras y se tira pedos en un cuarto de baño en el que la están grabando (Las Campos)», llegó a asegurar Kiko Hernández sobre Terelu. 8 Tras los pasos de su hermana Carmen Borrego, apartada de manera definitiva de ‘Sálvame’, continuará en la versión nocturna de los sábados. 7 Rumores de fichaje ‘Viva la Vida’, dirigido por Raúl Prieto de ‘Las Campos’, podría estar interesado en contar con las hermanas como colaboradoras. 6 ¿Volverá a ‘Sálvame’? Aunque la situación está enquistada, nadie duda de su posible regreso. 5 Alejandra Rubio, siempre junto a su madre Terelu ha podido refugiarse con su hija, con la que guarda una estrecha relación. 4 Momento complicado para ‘Las Campos’ Con Terelu y Carmen fuera de ‘Sálvame’, María Teresa Campos parece haber acabado su contrato con Mediaset. 3 La decisión de Terelu La ex colaboradora de ‘Sálvame’ tendrá ahora que decidir su futuro. 2 Alejandra Rubio… ¿la única Campos en Mediaset? La hija de Terelu mantiene sus vídeoblogs con MTMad, de Mediaset. 1 El foco se cierne sobre ella ‘Sálvame’ se muestra expectante sobre su futuro.