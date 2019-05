Terelu Campos confirma que deja definitivamente ‘Sálvame’

5 «Está muy débil»

La decisión de Terelu ya no tiene vuelta de hoja. Varias semanas después de anunciar su abandono de ‘Sálvame’, la colaboradora he meditado bien su decisión. Y es irrevocable: no volverá a su trabajo en el programa de Telecinco. «Terelu se encuentra muy débil física y emocionalmente», ha explicado Corredera.