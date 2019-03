7 Terelu Campos se enteró en directo, por Kiko Hernández, de los planes de boda de Alejandra

Esa misma tarde, en pleno directo, su compañero de ‘Sálvame’ Kiko Hernández comentó la noticia a Terelu, que ya había avisado que no estaba teniendo un buen día. “Esto es una página de broma de cachondeo, ¿no?”, fue la primera reacción de la colaboradora televisiva visiblemente nerviosa. “No me gusta la noticia, creo que es muy joven y tiene toda la vida por delante”, manifestó sin dar crédito. Cuando comprendió que iba en serio, Terelu pidió permiso para ausentarse del plató y hablar con su hija, que, en ese momento, le mandó un mensaje por whatsapp para darle explicaciones. “Me gustaría poderme enterar bien de la noticia. Yo no sabía nada de esto. No tenía ni idea”.