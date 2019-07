6 Dice que ha sido siempre «muy buena»

Como hija, Tamara se considera a sí misma «muy buena». Ni siquiera de adolescente dio problemas a sus padres. «¿Alguna vez te escapaste de casa?», le preguntó Bertín. «Irme de casa no porque teníamos seguridad y no podía abrir la puerta». En aquella época se quejaba por cosas como la paga. «A todas mis amigas le daban paga. A mí, no. Era una manera de tenerme controlada».

