Han pasado nueve meses desde que Suso y Aurah Ruiz se vieron las caras por última vez. Los dos exconcursantes de ‘GH VIP 6’ han protagonizado un tenso reencuentro en ‘Viva la vida’ que ha estado cargado de reproches.

Aurah Ruiz responde a Suso tras los ataques que reavivan su guerra tras la ruptura

El programa de Emma García le había preparado una encerrona a Suso en toda regla. El colaborador no tenía ni idea de que iba a volver a ver a su expareja y tras verla, manifestó que no le estaba sentado nada bien ese reencuentro. «No hace falta que me des dos besos, no voy a ser tan falsa como tú. Si estuviéramos fuera no me mirarias ni a la cara», indicaba la canaria.

«Eres muy falso. Estuviste en un reality dos meses y pico conmigo, saliste a la calle y como si no me conocieras de nada. Y no fuiste precisamente un compañero que se acostara a mi lado sin tocarme», decía de manera rotunda Aurah. «La única que se ha pronunciado públicamente sobre nuestra relación ha sido ella. Yo he rechazado muchos trabajos y muy bien remunerados», contestaba por su parte Suso.

Suso habla sobre su supuesta infidelidad a Aurah Ruiz