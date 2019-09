La nueva temporada de ‘Espejo Público’ llega con nuevas incorporaciones al programa. Una de ellas es la de Jesús Mariñas, que en su primer día como colaborador se encontró con una bienvenida bastante amarga por parte de la presentadora, Susanna Griso.

Susanna Griso, víctima de acoso de un fan muy peligroso

El tenso encuentro entre Griso y Mariñas

Durante la emisión del programa, Susana le ha preguntado a Jesús: ″¿Cuánto hace que no nos vemos?”. Mariñas ha respondido que en una fiesta, «hace dos o tres años». “No te pierdes una”, ha replicado ella. El periodista explicó que le gustar estar en los sitios y así poder luego “defender o criticar” lo que ha visto.

Susanna Griso apura sus últimos días de vacaciones en Portugal

«No te llamé antipática, dije poco simpática»

“Hablando de ataques… ¿Has hecho ya memoria de por qué dijiste que era poco amable y simpática?”, ha preguntado Griso, adjuntando un titular de Jesús Mariñas referida a ella. «Sería una reacción que tuve después de algo que podías haberme provocado. Soy muy visceral y a lo mejor tenía que escribir esa tarde y escribí eso. No te llamé antipática, dije poco simpática», explicó el gallego.

La fascinante escapada de Susanna Griso a Jerez de la Frontera

El incómodo diálogo entre ambos periodistas

Finalmente, la periodista catalana decidió recordar el origen de sus tensiones. En 2013, según la presentadora, Mariñas «abandonó» su programa. «No me fui, me echaron. Me despidieron. No deformemos la realidad”, ha respondido Mariñas. “Y recalaste en la competencia”, ha afirmado después Griso. Entonces fue cuando el reportero especializado en noticias de corazón reveló lo que pensaba. «A mí me molestó que no me llamaras por teléfono para preguntarme qué había pasado. Yo creo que esa es la verdad».

Meghan Markle, víctima de la misma estafa que sufrió Susanna Griso

Un rifirrafe en directo

Así fue como los dos decidieron zanjar la conversación sobre sus malentendidos en el pasado. «Te aseguro que todo esto lo estoy pensando sobre la marcha. Pero yo recuerdo que tú en aquel momento jugabas a dos bandas: estabas en ‘Espejo Público’ y también hacías colaboraciones en una cadena de la competencia. Llegado el momento desde esta casa te hicieron elegir… pero es verdad que yo no te llamé», aseguraba Griso. “Esa fue la causa de mi reacción”, concluía Mariñas.