3 Máximo Valverde

El actor Máximo Valverde (74), que fue novio de Isabel Pantoja en su juventud, también aporta su experiencia, ya que participó en ‘La isla de los famosos’ en 2003. “Es un programa donde lo va a pasar mal y tiene que mentalizarse de ello. No es una excursión de verano. Se va a encontrar con situaciones que no ha vivido nunca. Yo estaba preparado físicamente porque tenía unos cuantos años menos, pero no lo estaba para que me picaran más de 200 mosquitos y que me dieran unas fiebres altísimas que me hicieron no poder estar más tiempo”.