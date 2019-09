Sofía Suescun se ha sentado en el plató de ‘GH VIP 7’. Allí, la navarra se ha mostrado arrepentida por haber usado el pijama de Gloria Camila con el fin de provocarla.

«Fue un gesto feo por mi parte»

En la gala del pasado martes 17 de septiembre se ha vuelto a hablar del famoso pijama de Gloria Camila. Un asunto que la ex ganadora de ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’ ha querido solucionar en plató. «Hay que zanjar esto. Está claro que fue un gesto feo por mi parte».

Arrepentida de lo que hizo a Gloria Camila

«Esta polémica me ha afectado para plantearme lo que había hecho. Lo digo de corazón para quedarme tranquila«, ha confesado la navarra. La polémica comenzó cuando decidió ponerse el pijama de Gloria Camila Ortega, exnovia de Kiko, para grabar el video de introducción de su chico en Telecinco.

Jorge Javier y sus pullitas a Sofía

Jorge Javier Vázquez ha arrancado la gala de ‘GH VIP 7’ hablando de un tema bastante delicado con Sofía. Y ha comentado la posibilidad de un embarazo. «Me han comentado que en vuestras vacaciones en Maldivas lo hacíais todo el rato y donde llueve, chispea (…) Según Kiko, follaron sin condón». Y es que el propio joven ha comentado en el confesionario que «quizás» tuvo relaciones con su novia sin usar protección. «No me ha sentado mal que lo haya dicho, pero no hay de qué preocuparse», ha respondido la joven. «Bueno, si tienes un niño será el niño con el pijama de rayas», bromeaba el presentador.

Kiko echa mucho de menos a Sofía

Ajeno al tema del pijama, Kiko extraña a su actual pareja. «La echo mucho de menos. Echo de menos saber qué opina de ella. La verdad es que hablamos mucho. Me gustaría al menos poder ver su foto y poder saciarme con mirarla«, ha relatado en el confesionario. El exyerno de José Ortega Cano ha mencionado a Sofía en numerosas conversaciones con algunos de us compañeros de Guadalix. «Sofía me ha dado varios consejos antes de entrar aquí. Me ha dicho: ‘Sé como eres. Aprovéchalo al máximo'», les ha explicado.

