Sofía Suescun le pide a Albalá la mitad del maletín si gana ‘GH Dúo’

2 La mitad del premio para Sofía Suescun

Alejandro Albalá, que está nominado, está convencido de que no va a abandonar la casa de Guadalix. “A mí no me echarán“, decía claramente.

Ante esto, Sofía Suescun no dudó en preguntarle que si, en caso de que el ex de Isa Pantoja gane, le daría la mitad del premio. “¿Me das tú la mitad de los 100.000 de ‘Supervivientes’?“, le respondía Albalá.