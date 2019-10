Sofía Suescun se mostraba confundida con su relación con Kiko Jiménez cuando se sentó ‘Sábado deluxe’ el pasado 12 de octubre para opinar del acercamiento de su pareja con Estela Grande. Ahora, tan solo un día después, la de Pamplona ha tomado una decisión y ha cortado por lo sano.

Durante el último debate de ‘GH VIP 7’, Kiko Jiménez fue muy claro y aseguró que si volviera a entrar en la casa de Guadalix volvería a comportarse de la misma manera. «Echo de menos ciertos momentos y el contacto que teníamos Estela y yo. Me siento solo desde que he venido de la casa. Me daría pena que salga el jueves, lo que vivimos allí dentro no tiene nada que ver con lo que se vive aquí fuera», opinaba el último expulsado del concurso.

Sofía Suescun no daba crédito a las palabras del de Linares y le hizo una pregunta muy clara: «Si volvieras a la casa, sabiendo lo que sabes, ¿tendrías la misma actitud con ella? La pregunta es clara: ¿sí o no?«. «Si fuera otra vez no cambiaría nada de mi concurso. A mí mi madre me dio una pista de que algo estaba pasando fuera. He tenido con ella una bonita amistad y no puedo cambiarla«, contestaba.

Con la cara desencajada, Sofía Suescun decidió cortar la relación: «Esto que acaba de decir es muy fuerte. ¿En serio estás diciendo que vas a tener la misma actitud con Estela? ¡Pues vete a tomar por culo!«. «La próxima vez que me pregunten si estoy soltero o tengo novia ya sé lo que voy a contestar: estoy soltero«, respondía Jiménez.

