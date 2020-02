El acercamiento entre Estela Grande y Kiko Jiménez dentro de ‘El tiempo del descuento’ es cada vez más evidente. Los dos concursantes no dudan en gritar a los cuatro vientos lo bien que se llevan y la complicidad que están teniendo en este nuevo concurso. Sin embargo, a la mujer de Diego Matamoros le preocupa lo que puedan estar pensando fuera puesto que no quiere hacer daño a terceras personas.

‘El tiempo de descuento’: El gran temor de Kiko Jiménez tras su acercamiento con Estela Grande

«Aquí estoy muy bien, siento que no tengo problemas. Todo lo que me está pasando aquí es muy real. No puedo permitirme dejarme llevar por las emociones», decía la modelo en el confesionario. Poco después, y durante la prueba semanal, Grande aprovechaba la ocasión para utilizar la radio y mandarle un mensaje al ex de Gloria Camila: «Hemos sufrido mucho, fuera también. Que me perdonen si lo ha pasado mal por mi culpa. Siento que hay que mantener ciertos límites. Echo de menos los cafés de mañana«. Ante sus palabras, Kiko Jiménez mostraba una tímida sonría y confesaba que él también echaba de menos compartir conversaciones por la mañana mientras se toman un café.

En plató, Diego Matamoros y Sofía Suescun tenían opiniones muy distintas de lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Guadalix. Mientras que el hijo de Kiko Matamoros explicaba que Estela ha reiterado que ella no ha tenido los mismos sentimientos que Jiménez, la de Pamplona tachaba de «falsa» a la concursante. «Para mí es una falsa, traidora y utiliza a personas. Si no reconoce lo evidente, que le gusta Kiko, no voy a creer esta amistad que quiere vender dentro. Se le caen las bragas con Kiko«, decía la ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’.