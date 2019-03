5 La acalorada discusión entre Suescun y Albalá

“No me mientas, no me mientas. ¿Por qué me dices que aquí no y fuera sí? ¿Qué pasa fuera que aquí no pase?“, le espetaba Albalá a la de Pamplona. “No podemos estar juntos fuera. La idea clara es que no podemos estar juntos”, le contestaba Suescun.