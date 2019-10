Ahora le ha tocado a ella. Sofía Suescun se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hablar de cómo se siente con la polémica surgida con la relación especial entre Kiko Jiménez y Estela Grande. La reina de los realities ha explicado en qué punto se encuentra su relación con el ex de Gloria Camila y su madre, Maite Galdeado, también ha querido brindarle algunos consejos.

La de Pamplona se sentaba en el programa de Telecinco dejando claro que tiene muchas dudas acerca de todo lo que está sucediendo a raíz del acercamiento entre el de Linares y la mujer de Diego Matamoros. «No sé si romper con Kiko. No he hecho el amor con él porque no me apetece, recuerdo todo lo que ha hecho dentro. Hemos hablado por teléfono, pero en persona no. A mí me dijo que en ningún momento iba a tontear con otra. No siente que haya coqueteado con Estela», desvelaba rota en ‘Sábado deluxe’.

De la misma forma, se ha abierto en canal y deja claro que no sabe qué va a pasar a partir de ahora y deja su relación en el aire. «Que pase lo que tenga que pasar… Si tienen que acabar juntos que acaben juntos. Con Diego no tengo contacto, antes sí teníamos una conversación más fluida, ahora no. Las faltas de respeto de Kiko han sobrepasado el límite, he sufrido mucho. Estoy muy cansada de oír tantas opiniones«, comentaba Suescun ante la atenta mirada de los colaboradores.

Por su parte, su madre, Maite Galdeano, ha querido aprovechar la ocasión para decirle a su hija, de manera pública, todo lo que pensaba sobre el asunto. «Le pega una persona que tenga más recursos. Que no le tiemble el pulso a la hora de pagar. Ella abre muy rápidamente la cartera, el hombre tiene que pagarlo todo. Tú lo que necesitas es un notario o un abogado, alguien con mucha pasta. Le he dicho que haga lo que le dé la gana, yo sé que no es el último hombre de su vida», afirmaba segura.

