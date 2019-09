Carmina, la madre de Kiko Jiménez, y Sofía Cristo se han vuelto a ver las caras durante el debate de ‘GH VIP 7’ en ‘Sábado deluxe’. En el programa, la madre del sevillano ha vuelto a dejar clara su opinión sobre Gloria Camila y la hija de Bárbara Rey ha salido en su defensa.

«El otro día dijo tu madre que qué lástima que Gloria haya estado perdiendo el tiempo con él. ¿Y el tiempo que ha perdido él con los cuernos? Os habéis posicionado a favor de Gloria», decía Carmina. No es la primera vez que la madre de Jiménez lanza diversas acusaciones contra la hija de José Ortega Cano.

«Lo que no nos vamos a posicionar es a favor de una persona que hace daño a la gente que queremos sentándose en un plató y contando una cantidad de mentiras. Nosotras tenemos una decepción muy grande con Kiko, porque era nuestro amigo. No me he posicionado hasta que le he visto siendo un traidor. Y yo por mis amigos doy la puta vida», defendía Sofía Cristo.

«Ahora sois muy amigas pero cuando vino de la isla no la podías ni ver. Mi hijo habla de su vida, y no como Gloria que lo hace por abajo. He querido mucho a Gloria Camila, aunque ella a mí no tanto...», finalizaba la madre del concursante de ‘GH VIP 7’.