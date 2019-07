Shaila Dúrcal se rompe al recordar a su madre Rocío

Bertín Osborne ha viajado hasta Houston para visitar a Shaila, la hija de la reina de las rancheras, Rocío Dúrcal. En la última entrega de la temporada de ‘Mi casa es la tuya’, la cantante madrileña ha explicado cómo es su vida en la ciudad norteamericana y ha recordado los mejores momentos vividos junto a su madre.

Una adolescencia difícil

«Siempre tuve problemas de peso y se metían conmigo mucho. Batallaba mucho con el azúcar, tengo poca fuerza de voluntad, pero voy aprendiendo. Lo contaba poco, de pequeña era muy introvertida», recordaba.

Su vida en Houston

Shaila también ha explicado cómo es su vida en Houston, ciudad norteamericana en la que reside con su marido Dorio y Aitana, la hija de él. «Estoy aquí por mi familia. Si hay algo que nos gusta es cambiar de casa. No tengo apego a los sitios donde he vivido. No sé si es porque perdí a mi madre y fue traumático verla en cada rincón», comentaba.

«Educo a mi hija como mi padre»

«La hija de Dorio me ha obligado a hacerme madurar. Educo a mi hija como mi padre y no quería parecerme a él. Ahora le entiendo. Entiendo muchas cosas que hizo bien y cosas que hizo mal«, afirmaba en el programa de Telecinco.

«He estado muy poco con mi madre»

Mi padre fue el que decidió cuidarnos, nos enseñó a ser independientes. Afecta, pero sobrevives. Mi madre se murió cuando tenía 26, si juntas todo el tiempo, no he estado apenas con ella«, comentó.

La infancia de Shaila Dúrcal

«Fui como el patito feo, era la última en todo. No tuve esos papás de sentarnos a hacer las tareas. Hicieron lo suficientes para enseñarme todo y más. Intenté no reprocharle nada porque no era justo, nos ayudó a madurar antes», recuerda emocionada.

El apellido Dúrcal, objeto de disputa

«Fuimos educados para que nunca tuviéramos que colgarnos del nombre de mi madre», afirmaba Shaila.

Lo que aprendió de su madre

«De mi madre aprendí la perseverancia. Tienes que ser constante, no puedes perder el foco. Me enseñó a tener mucha paciencia», explica.

El día que murió Rocío Dúrcal

«Me estoy aguantando las ganas de llorar. La echo de menos. Sabía que algo había mal, no sabíamos que era tema oncológico. Me partió la madre que se fuera mi mami. Lloro diferente desde que perdí a mi madre, las lágrimas me caen como si fuera un río. Estábamos pasando por un dolor que no se puede explicar, no me queda mal rollo el día que murió, yo sentí paz«, decía Shaila entre lágrimas.

Preocupada por su padre

«Estaba preocupada por mi padre. Él estaba con sus tratamientos, se le iba la cabeza, me daba miedo que se tomara algo que no fuera. Estaban todos pendientes de él, dejó de beber… duró bastante mi padre«, recuerda.

El trágico accidente por el que perdió un dedo

«Me corté un trozo de dedo. Cometí una gilipollez. Estoy trabajando en la rehabilitación de la mano, hoy en día existen prótesis. Me ahorro en manicura», comentaba la hija de Rocío Dúrcal entre bromas.