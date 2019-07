6 «Me pegaban»

El director de la saga de ‘Torrente’ contaba en casa lo que le sucedía. «Sí lo contaba a mis padres. Sobre todo cuando me pegaban. En mi época era todo más bestia. Mi madre me decía: ‘Hijo, razona con las personas y pregúntales por qué te pegan’. Mi padre me decía: dales dos hostias. Al final funcionó más lo de mi padre».