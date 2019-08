Sandra Barneda estalla contra un colaborador por defender a Terelu

"Estoy muy harta ya. Que si yo me meto, no me meto, hasta dónde me meto, ¿yo te digo a ti lo que tienes que hacer?", decía enfadada la hija de María Teresa Campos.

Terelu Campos ha vuelto a pronunciarse sobre las distintas polémicas que le rodean tanto a ella como a su familia en ‘Viva la vida’. Sin embargo, sus comentarios parecen que no han agradado a todos los colaboradores del programa de lo fines de semana de Telecinco y han acusado a la hija mayor de María Teresa Campos de no mojarse. Ante esto, Sandra Barneda no ha podido evitar pronunciarse al respecto.

El emotivo recuerdo de Sandra Barneda a un ser muy especial

José Antonio Avilés, colaborador de ‘Viva la vida’, ha asegurado que Terelu Campos no se estaba mojando a la hora de hablar sobre los problemas que atañen a su familia. Ante esto, Terelu ha estallado: «Mira, José Antonio, estoy muy harta ya. Que si yo me meto, no me meto, hasta dónde me meto, ¿yo te digo a ti lo que tienes que hacer?».

Terelu Campos se derrumba por las críticas de ‘Sálvame’ por la venta de su casa

«No le digo a nadie lo que tiene que decir o a quién tiene que querer. Cada uno hace y deshace a su manera y esto tiene o no tiene consecuencias. Soy como quiero ser, no como tú quieres que sea«, ha explicado enfadada Terelu. «Ahora te voy a contestar y me vas a escuchar. Yo no pretendo que actúes como yo quiero que actúes, pero sí te voy a decir algo: o participas o no participas. Lo que no se puede hacer es participar a medias», proseguía Avilés. «Pues no participo, mi respuesta es no participo», continuaba la hija de María Teresa Campos.

Terelu vende su casa por 1.400.000 euros, ahogada por las deudas

«Tú no estás autorizado, es la dirección del programa quien le dirá si participa o no participa. Dada tu juventud, te perdono todo lo que te tenga que perdonar, pero hay cosas que no. Terelu está siendo muy generosa en todos los sentidos», estallaba Sandra Barneda para defender a la excolaboradora de ‘Sálvame’.