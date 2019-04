11 El enfrentamiento entre Mila Ximénez y María José Galera

El enfrentamiento entre Mila Ximénez y María José Galera es uno de los más fuertes que se recuerdan en ‘Sálvame’. La colaboradora y la ex gran hermana se dedicaron improperios como «prostituta», «borracha» o «yo no he abandonado a quién tu sí has abandonado», palabras que acabó con un cara cara en el que inclusive tuvieron que ser separadas.