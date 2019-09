‘Sálvame’ cambia su programación por la desaparición de Blanca Fernández Ochoa

6 El Pera, amigo de Blanca, relata cómo fue su última conversación telefónica con la exesquiadora

La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa por parte de la Guardia Civil no se limita a la zona que comprende el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la zona de Siete Picos. También hay otras líneas de investigación que está cubriendo la Policía Nacional. El Pera, amigo de Blanca, ha contado cómo fue la última conversación telefónica que mantuvo con la medallista. Fue el pasado 2 de agosto. «La vi un poco con frases cortas y no tenía ganas de conversación, pero no me di cuenta de que estuviera en un mal momento o que tuviera un momento con su pareja», explicó a Carlota Corredera.

La policía cree que Blanca Fernández Ochoa está ‘desorientada’