Rosa López revela en ‘Ven a cenar conmigo’: «Soy una fiera en la cama»

8 Desvela el lado oscuro de su profesión como cantante

La cantante ha abierto las puertas de su casa en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Allí no solo ha dado de comer a sus invitados: Aless Gibaja, Rqquel Mosquera y el cantante Francisco. También ha abierto su corazón y ha confesado lo duro que le resulta asimilar a veces la fama. «Es una profesión que como no tengas cuidado y no estés emparanoiada con mantener el equilibrio acabas o por la nubes o por los suelos. Vivo de una manera en la que que venda o no venda discos sé que salgo a la calle y tengo una familia en la calle».

